«Сан-Хосе» провел матч легенд с участием Торнтона – его номер выведут из обращения. Набоков, Марло, Бойл, Павелски и Хитли также сыграли
«Сан-Хосе» провел матч легенд с участием Патрика Марло и Джо Торнтона.
24 ноября перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» «Сан-Хосе» выведет из обращения 19-й номер, под которым выступал Джо Торнтон.
Выступая за «Шаркс» с 2005 по 2020 год, Торнтон занимает первое место в истории команды по результативным передачам (804), очкам в большинстве (402) и показателю «плюс-минус» (+161); второе место по очкам за всю историю (1055), третье по сыгранным играм (1104) и четвертое по голам (251).
В преддверии этого события «Сан-Хосе» провел матч легенд – в нем, кроме Торнтона, сыграли Патрик Марло, Евгений Набоков, Дэни Хитли, Дэн Бойл и Джо Павелски.
На разминке Торнтон появился на льду вместе с сыном Ривером.
Фото: официальный сайт НХЛ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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