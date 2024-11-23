«Сан-Хосе» провел матч легенд с участием Торнтона – его номер выведут из обращения. Набоков, Марло, Бойл, Павелски и Хитли также сыграли

«Сан-Хосе» провел матч легенд с участием Патрика Марло и Джо Торнтона.

24 ноября перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» «Сан-Хосе » выведет из обращения 19-й номер, под которым выступал Джо Торнтон .

Выступая за «Шаркс» с 2005 по 2020 год, Торнтон занимает первое место в истории команды по результативным передачам (804), очкам в большинстве (402) и показателю «плюс-минус» (+161); второе место по очкам за всю историю (1055), третье по сыгранным играм (1104) и четвертое по голам (251).

В преддверии этого события «Сан-Хосе» провел матч легенд – в нем, кроме Торнтона, сыграли Патрик Марло , Евгений Набоков , Дэни Хитли, Дэн Бойл и Джо Павелски .

На разминке Торнтон появился на льду вместе с сыном Ривером.

Фото: официальный сайт НХЛ