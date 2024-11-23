Капитан «Сиэтла» Эберле выбыл как минимум на 3 месяца после операции в связи с травмой таза
Капитан «Сиэтла» Джордан Эберле выбыл как минимум на 3 месяца .
34-летний канадский нападающий перенес успешную операцию с связи с травмой кости таза, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:1), проходившем 14 ноября.
Эберле неудачно врезался в борт после столкновения с защитником «Блэкхокс» Коннором Мерфи.
В текущем сезоне Джордан набрал 11 (6+5) очков в 17 играх. Он впервые в карьере пропустит столько времени из-за травмы. В полных сезонах (не считая сокращенных из-за локаута и пандемии) Эберле проводил не менее 69 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Fox 13 Seattle
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