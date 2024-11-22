«Динамо» о 78-летии: «Мы появились раньше, чем зародился советский хоккей. Наш путь особенный, миссия – бесценна»
«С днем рождения, любимый клуб!
Мы появились раньше, чем зародился советский хоккей. Наш путь особенный, наша миссия – бесценна. 22 ноября 1946 года великий Аркадий Иванович Чернышев зажег яркую звезду – команду бело-голубых, которая продолжает сверкать на небесном пьедестале.
«Динамо» – это движение вперед и успех, упорство и целеустремленность. Ведь все победы начинаются с побед над самим собой.
За 78 лет мы пережили все: сладость триумфа и горечь поражений, головокружительные взлеты и досадные падения. Но тот, кто не ошибается – стоит на месте. Мы верим, сила – в движении, поэтому каждый раз стремимся выше и выше, собрав всю волю в кулак.
Мы знаем цену выигрыша. Многие динамовцы сквозь кровь и пот достигали невероятных вершин, прославляя наш клуб, создавая огромную и крепкую семью бело-голубых. Мы чтим память о каждом, кто внес неоценимый вклад, кто отдал жизнь динамовскому хоккею.
Без болельщиков бело-голубая звезда не смогла бы гореть так ярко. Спасибо, что все эти годы делили с нами радость, поддерживали в минуты неудач, всегда верили и были рядом до конца. Вместе мы сможем добиться большего! Вместе мы непобедимы!
С днем рождения, «Динамо» Москва!» – говорится в сообщении «Динамо».
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