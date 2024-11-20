«Северсталь» обменяла Марина в «Адмирал» на денежную компенсацию

Защитник Марк Марин переходит в «Адмирал».

Взамен «Северсталь» получает денежную компенсацию.

Марк Марин присоединился к команде из Череповца в межсезонье. Он провел за «Северсталь » 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ .