«Северсталь» обменяла Марина в «Адмирал» на денежную компенсацию
Защитник Марк Марин переходит в «Адмирал».
Взамен «Северсталь» получает денежную компенсацию.
Марк Марин присоединился к команде из Череповца в межсезонье. Он провел за «Северсталь» 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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