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Юрий Новиков: «Пол зарплат в КХЛ нужно отменить. Это дело клубов, сколько платить. Этот вопрос нужно решать по-государственному»

Юрий Новиков считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ нужно отменить пол зарплат.

«Первое, что необходимо сделать в КХЛ – это отменить пол зарплат. Это никуда не годится. Это конкретное дело клубов, сколько платить.

Если хоккеист соглашается играть за минимальные деньги, то ему нужно будет доказывать свои амбиции. Минимальная зарплата игроков в масштабах страны не такая уж и минимальная.

Этот вопрос нужно решать по-государственному», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
потолок зарплат
деньги
logoЮрий Новиков
logoКХЛ
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