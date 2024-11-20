Зарплата Ткачева не учитывается в платежке «Авангарда». Самый дорогой хоккеист команды не играет из-за травмы

Зарплата Владимира Ткачева не учитывается в платежной ведомости «Авангарда».

Оклад хоккеиста составляет 120 миллионов рублей в год.

Форвард еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне из-за повреждения, полученного межсезонье. Ткачев порвал ахиллово сухожилие и продолжает восстановление.

«Контракт Владимира Ткачева на данном этапе не учитывается.

Когда он вернется, все должно учитываться. Что там придумают, я не знаю. На данном этапе все по регламенту», – сказал журналист Михаил Зислис .

«Авангард» подписал 7 игроков по ходу сезона. И все еще помещается под потолком зарплат?