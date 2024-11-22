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Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет. Это важно для всего хоккея и его популяризации»

Вячеслав Козлов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

– Много обсуждают погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, сможет ли он побить достижение в этом сезоне?

– За два года точно побьет, но мы все ждем, что это случится в нынешнем сезоне.

– Важно, что российский хоккеист будет владеть таким вот рекордом?

– Это важно для всего хоккея и его популяризации. Будем надеяться, что это даст новый виток, что этот рекорд будут везде раскручивать.

Мальчишки будут смотреть и идти в хоккей, чтобы добиваться таких результатов, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
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