Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет. Это важно для всего хоккея и его популяризации»
Вячеслав Козлов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Много обсуждают погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, сможет ли он побить достижение в этом сезоне?
– За два года точно побьет, но мы все ждем, что это случится в нынешнем сезоне.
– Важно, что российский хоккеист будет владеть таким вот рекордом?
– Это важно для всего хоккея и его популяризации. Будем надеяться, что это даст новый виток, что этот рекорд будут везде раскручивать.
Мальчишки будут смотреть и идти в хоккей, чтобы добиваться таких результатов, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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