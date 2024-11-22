Футбольное «Динамо» поддержало Овечкина после травмы: «Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя»

ФК «Динамо» поддержал Александра Овечкина после травмы.

Ранее стало известно , что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«К сожалению, Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости.

Легендарный хоккеист и воспитанник хоккейного «Динамо» пропустит остаток 2024-го года. Саша ударно начал сезон НХЛ и лидировал в гонке бомбардиров.

Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя», – говорится в публикации футбольного клуба.