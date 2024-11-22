Футбольное «Динамо» поддержало Овечкина после травмы: «Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя»
ФК «Динамо» поддержал Александра Овечкина после травмы.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«К сожалению, Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости.
Легендарный хоккеист и воспитанник хоккейного «Динамо» пропустит остаток 2024-го года. Саша ударно начал сезон НХЛ и лидировал в гонке бомбардиров.
Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя», – говорится в публикации футбольного клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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