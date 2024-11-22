  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Драйзайтль и Райнхарт забили по 15 голов и догнали Овечкина в гонке снайперов НХЛ. У Капризова 13 шайб
2

Драйзайтль и Райнхарт забили по 15 голов и догнали Овечкина в гонке снайперов НХЛ. У Капризова 13 шайб

Три хоккеиста возглавляют гонку снайперов НХЛ.

Форварды Сэм Райнхарт («Флорида») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон») забросили по одной шайбе каждый в сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ и догнали Александра Овечкина.

У канадца и немца их стало по 15.

У россиянина также 15 шайб в активе, но ранее появились информация, что он пропустит 4-6 недель из-за травмы.

По 13 голов на данный момент забили Кирилл Капризов («Миннесота»), Микко Рантанен («Колорадо») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЭдмонтон
logoАлександр Овечкин
logoФлорида
logoЛеон Драйзайтль
logoВашингтон
logoСэм Райнхарт
logoНХЛ
logoВильям Нюландер
logoМикко Рантанен
logoКирилл Капризов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов – главный претендент на «Харт» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й
19 минут назад
Ротенберг о том, что у Серебрякова не получилось в СКА: «Только хоккейные факторы, работа тренеров по вратарям. Никита себя еще проявит, это хороший спортсмен»
16сегодня, 06:30
Плющев про «Авангард»: «Судорожный поиск иностранного тренера говорит о полном непрофессионализме. Такие задачи унижают тренерский корпус России, наш хоккей»
25сегодня, 06:04
Капризов пропустил несколько смен после удара в колено от Каджулы. Болди заступился и подрался с форвардом «Эдмонтона»
7сегодня, 05:45Видео
Капризов догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, сделав передачу в матче с «Эдмонтоном». У Кирилла 34 очка в 19 играх сезона
4сегодня, 05:30
У Шестеркина поражение в матче с «Калгари» при 46 отраженных бросках. Вратарь «Рейнджерс» пропустил 3 шайбы
4сегодня, 05:15
КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Барыс» сыграет с «Амуром», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Сибирь» в гостях у «Сочи»
1сегодня, 05:10
Овечкин выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости
175сегодня, 05:01
Кучеров набрал 900 очков в НХЛ за 743 игры – быстрее всех среди россиян в истории лиги. Среди игроков из Европы – 4-й результат
13сегодня, 04:58
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Колорадо», «Тампа» уступила «Коламбусу» – 6:7 ОТ, «Эдмонтон» пропустил 5 шайб от «Миннесоты», «Калгари» победил «Рейнджерс»
144сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Толчинский: «Серебряков провел отличный сезон за СКА – прекрасный вратарь, но не сложилось. В «Авангарде» его тепло встретят»
3 минуты назад
Юбердо сделал 500-ю голевую передачу НХЛ – за 851 матч. Форвард «Калгари» набрал 11 очков в 20 играх этого сезона
49 минут назад
«Миннесота» выиграла 13 из 19 матчей в сезоне НХЛ и идет 2-й на Западе. Больше очков в лиге набрал только «Виннипег»
1сегодня, 05:55
Кучеров – 7-й россиянин, набравший 900+ очков в НХЛ. До Дацюка – 16 баллов
3сегодня, 04:46
Барбашев сделал две передачи и стал второй звездой матча с «Оттавой». У форварда «Вегаса» 19 очков в 20 матчах сезона НХЛ
3сегодня, 04:45
Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 18 очков и «+7» в 19 играх
1сегодня, 04:34
Свечников забил 7-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси». Форвард «Каролины» набрал 17 очков в 19 матчах
сегодня, 04:30Видео
Самсонов отразил 38 из 40 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. У него 4 победы в 7 играх за «Вегас»
сегодня, 04:22
Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Оттавой». У него 13 очков в 20 играх
2сегодня, 03:34Видео
Чинахов забил «Тампе», отличившись во 2-м матче подряд. У него 6+7 в 19 играх
1сегодня, 03:22Видео