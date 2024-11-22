Драйзайтль и Райнхарт забили по 15 голов и догнали Овечкина в гонке снайперов НХЛ. У Капризова 13 шайб

Три хоккеиста возглавляют гонку снайперов НХЛ.

Форварды Сэм Райнхарт («Флорида ») и Леон Драйзайтль («Эдмонтон ») забросили по одной шайбе каждый в сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ и догнали Александра Овечкина .

У канадца и немца их стало по 15.

У россиянина также 15 шайб в активе, но ранее появились информация , что он пропустит 4-6 недель из-за травмы.

По 13 голов на данный момент забили Кирилл Капризов («Миннесота»), Микко Рантанен («Колорадо») и Вильям Нюландер («Торонто»).