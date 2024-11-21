СКА выиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ротенберга идет 3-й на Западе
СКА выиграл 3 из 4 последних матчей.
Сегодня команда Романа Ротенберга обыграла «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
В четырех последних матчах петербуржцы потерпели лишь одно поражение – от «Ак Барса» (2:3 ОТ).
СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков после 30 игр. 28 ноября команда встретится с «Адмиралом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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