Воробьев о 2:5 от «Трактора»: «ЦСКА мог зацепить этот матч, но в конце не хватило силенок. На третий период нас не хватило»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Трактором».
Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.
– У нас были моменты во втором и третьем периодах. «Трактор» был лучше в реализации. Мы могли зацепить этот матч, но в конце не хватило силенок.
– Хватило сил только на первый период?
– Во втором периоде мы заработали удаления, первый был хорошим. На третий период нас не хватило.
– Просветову лучше было дать отдохнуть сегодня?
– Мы разговариваем с ним, вратарю лучше, когда он играет. После замены сегодня я подошел к нему и подбодрил.
– С чем связана плохая игра во втором и третьем периодах?
– Я не думаю, что дело в каком‑то чувстве опасности. Серия была выездная, непростые матчи. «Трактор» отдыхал, они были посвежее, – сказал Воробьев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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