Воробьев о 2:5 от «Трактора»: «ЦСКА мог зацепить этот матч, но в конце не хватило силенок. На третий период нас не хватило»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Трактором».

Московский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.

– У нас были моменты во втором и третьем периодах. «Трактор» был лучше в реализации. Мы могли зацепить этот матч, но в конце не хватило силенок.

– Хватило сил только на первый период?

– Во втором периоде мы заработали удаления, первый был хорошим. На третий период нас не хватило.

– Просветову лучше было дать отдохнуть сегодня?

– Мы разговариваем с ним, вратарю лучше, когда он играет. После замены сегодня я подошел к нему и подбодрил.

– С чем связана плохая игра во втором и третьем периодах?

– Я не думаю, что дело в каком‑то чувстве опасности. Серия была выездная, непростые матчи. «Трактор » отдыхал, они были посвежее, – сказал Воробьев .