Князев о дебюте Гребенкина в НХЛ: «Очень рад за Никиту. У него есть все, чтобы стать железным игроком основы, а в будущем – лидером «Торонто»
Кирилл Князев прокомментировал дебют Никиты Гребенкина в НХЛ.
21-летний нападающий «Торонто» принял участие в матче против «Вегаса» (3:0).
«Очень рад за Никиту, что он дебютировал в сильнейшей лиге мира!
Я уверен ,что с каждым матчем он будет только прогрессировать и станет железным игроком основного состава, а в ближайшем будущем – лидером «Торонто». У него все для этого есть», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ и хоккейный агент, представляющий интересы Гребенкина в России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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