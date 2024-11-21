Князев о дебюте Гребенкина в НХЛ: «Очень рад за Никиту. У него есть все, чтобы стать железным игроком основы, а в будущем – лидером «Торонто»

Кирилл Князев прокомментировал дебют Никиты Гребенкина в НХЛ.

21-летний нападающий «Торонто » принял участие в матче против «Вегаса» (3:0).

«Очень рад за Никиту , что он дебютировал в сильнейшей лиге мира!

Я уверен ,что с каждым матчем он будет только прогрессировать и станет железным игроком основного состава, а в ближайшем будущем – лидером «Торонто». У него все для этого есть», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ и хоккейный агент, представляющий интересы Гребенкина в России.