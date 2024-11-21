Коромыслов возвращается в СКА после аренды в «Ладе». Договор расторгнут по инициативе защитника («Матч ТВ»)

Защитник Арсений Коромыслов возвращается в СКА из аренды в «Ладе».

Как сообщает «Матч ТВ», 21‑летний защитник возвращается в петербургский клуб. Он играл за «Ладу » на правах аренды.

По информации телеканала, арендный договор расторгнут по инициативе игрока. Отмечается, что на это решение повлияло финансовое состояние «Лады», где задерживают зарплату.

В этом сезоне Арсений Коромыслов провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при полезности «плюс 4».