Коромыслов возвращается в СКА после аренды в «Ладе». Договор расторгнут по инициативе защитника («Матч ТВ»)
Защитник Арсений Коромыслов возвращается в СКА из аренды в «Ладе».
Как сообщает «Матч ТВ», 21‑летний защитник возвращается в петербургский клуб. Он играл за «Ладу» на правах аренды.
По информации телеканала, арендный договор расторгнут по инициативе игрока. Отмечается, что на это решение повлияло финансовое состояние «Лады», где задерживают зарплату.
В этом сезоне Арсений Коромыслов провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при полезности «плюс 4».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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