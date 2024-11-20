«Динамо» выиграло 4 матча подряд. Команда Кудашова идет 3-й на Западе
«Динамо» выиграло 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Сибирь» со счетом 4:2.
Московское «Динамо» на данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 28 играх.
У «Сибири» 5-е поражение подряд. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 9-й на Востоке с 23 очками в 26 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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