«Сибирь» проиграла 10 из 11 последних матчей, 5 – подряд. Команда Епанчинцева идет 9-й на Востоке

«Сибирь» проиграла 10 из 11 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила московскому «Динамо » со счетом 2:4.

Это пятое подряд поражение «Сибири » в регулярном чемпионате.

Клуб из Новосибирска занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 26 матчах.