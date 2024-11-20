«Сибирь» проиграла 10 из 11 последних матчей, 5 – подряд. Команда Епанчинцева идет 9-й на Востоке
«Сибирь» проиграла 10 из 11 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила московскому «Динамо» со счетом 2:4.
Это пятое подряд поражение «Сибири» в регулярном чемпионате.
Клуб из Новосибирска занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 26 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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