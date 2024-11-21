«Вашингтон» чаще всех отвечает на гол соперника в сезоне НХЛ. «Питтсбург» – худший по этому показателю
«Вашингтон» чаще всех отвечает голом на гол соперника в этом сезоне НХЛ.
В текущем сезоне регулярного чемпионата в 59,2% случаев «Кэпиталс» забивали гол после пропущенной шайбы от соперника. Команда лидирует по этому показателю.
В топ-3 также вошли «Виннипег» (58,7%) и «Вегас (58,2%).
«Сент-Луис» забивает в ответ на гол соперника в 33,8% случаев и занимает 30-е место по этому показателю, у «Монреаля» – 33,3%. Худший по этому показателю в этом сезоне «Питтсбург» – 26,6%.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Майка Келли
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