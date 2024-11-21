«Вашингтон» чаще всех отвечает на гол соперника в сезоне НХЛ. «Питтсбург» – худший по этому показателю

«Вашингтон» чаще всех отвечает голом на гол соперника в этом сезоне НХЛ.

В текущем сезоне регулярного чемпионата в 59,2% случаев «Кэпиталс» забивали гол после пропущенной шайбы от соперника. Команда лидирует по этому показателю.

В топ-3 также вошли «Виннипег » (58,7%) и «Вегас (58,2%).

«Сент-Луис » забивает в ответ на гол соперника в 33,8% случаев и занимает 30-е место по этому показателю, у «Монреаля» – 33,3%. Худший по этому показателю в этом сезоне «Питтсбург » – 26,6%.