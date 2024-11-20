«Сибирь» проиграла в 9 из 10 последних матчей в КХЛ. 1.72 – снова уступят «Динамо»

«Динамо» встретится с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Новосибирска проиграл в 9 из 10 последних матчей в лиге, в том числе в последней личной встрече с «Динамо» (1:2), которая состоялась 15 ноября.

Букмекеры считают, что московский клуб вновь победит – на это дают коэффициент 1.72. Победа «Сибири» в основное время идет за 4.10, ничья – за 4.40.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Чемпионские гонки в топ-лигах Европы: в «Ливерпуль» и «Барсу» верят больше, чем в «Сити» и «Реал»