1

«Сибирь» проиграла в 9 из 10 последних матчей в КХЛ. 1.72 – снова уступят «Динамо»

«Динамо» встретится с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Новосибирска проиграл в 9 из 10 последних матчей в лиге, в том числе в последней личной встрече с «Динамо» (1:2), которая состоялась 15 ноября.

Букмекеры считают, что московский клуб вновь победит – на это дают коэффициент 1.72. Победа «Сибири» в основное время идет за 4.10, ничья – за 4.40.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Чемпионские гонки в топ-лигах Европы: в «Ливерпуль» и «Барсу» верят больше, чем в «Сити» и «Реал»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoКХЛ
Ставки на сегодня
logoСибирь
logoДинамо Москва
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Николай Оганезов – об отчислениях букмекеров спортивным федерациям и лигам: «Одних это подтолкнет к большей маркетинговой активности, других же, возможно, приведет к стагнации»
сегодня, 11:04
В Новой Зеландии планируют ужесточить регулирование игорного рынка
сегодня, 10:44
«Амур» проиграл 13 матчей подряд в КХЛ. 1.47 – уступят «Спартаку» и продлят серию
1сегодня, 09:56
Определились все участники 1/4 финала Лиги наций. Испания – фаворит турнира у букмекеров, Германия – 2-я, Франция – 3-я
2сегодня, 08:21
$11,6 млрд – ежегодный оборот нелегального рынка азартных игр в Стамбуле
сегодня, 07:42
«Доля легальных букмекеров достигла рекордного значения, а дальше будет уменьшатся». Экс-директор BetBoom Даньшин – об индустрии азартных игр в России
1вчера, 18:53
Россия разгромила Сирию – 4:0. На победу с разницей в 4+ мяча давали кэф 2.50
вчера, 18:36
«Кливленд» выиграл все 15 матчей на старте сезона НБА, но котируется андердогом против «Бостона»
2вчера, 18:24
Экс-директор BetBoom: «В России нет легальных онлайн-казино, но это не значит, что спрос на них отсутствует. Более того, он постоянно подогревается стримерами»
вчера, 17:12
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок у детей и должников
вчера, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин забил 940 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Букмекеры считают, что он не забросит 1000 шайб в лиге до конца карьеры
18сегодня, 08:48
«Я забил гол, а мой вратарь хотел меня убить». Экс-игрок «Интера» Хименес – о договорных матчах в Италии в нулевых
8вчера, 10:40
«Битва на Урале»: вечер профессионального бокса в Челябинске при поддержке БК “Мелбет”
18 ноября, 14:32Друзья сайта
Картина с Евгенией Медведевой выставлена на благотворительном аукционе
18 ноября, 13:35Друзья сайта
Казахстанских букмекеров предупредили о внеплановых проверках из-за жалоб граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх
17 ноября, 15:49
Италия – Франция: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Дешама
17 ноября, 07:00Друзья сайта
Дьокереш – самый вероятный автор забитого мяча в матче Швеция – Словакия. У форварда 27 голов в 20 матчах сезона
16 ноября, 13:36
Наступает горячий этап – матчи на вылет 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
15 ноября, 14:58Друзья сайта
Новогоднее исполнение желаний от БК «Мелбет»
15 ноября, 14:18Друзья сайта
5.50 – Тайсон укусит Пола во время боя
215 ноября, 13:32