«Сибирь» проиграла в 9 из 10 последних матчей в КХЛ. 1.72 – снова уступят «Динамо»
«Динамо» встретится с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Новосибирска проиграл в 9 из 10 последних матчей в лиге, в том числе в последней личной встрече с «Динамо» (1:2), которая состоялась 15 ноября.
Букмекеры считают, что московский клуб вновь победит – на это дают коэффициент 1.72. Победа «Сибири» в основное время идет за 4.10, ничья – за 4.40.
Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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