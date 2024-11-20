«Амур» проиграл 13 матчей подряд в КХЛ. 1.47 – уступят «Спартаку» и продлят серию

«Спартак» примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Хабаровска уступил в 13 матчах подряд, лишь однажды добравшись до овертайма – в игре с «Металлургом» (1:2).

Букмекеры считают, что неудачная серия «Амура» продлится – на победу «Спартака» дают коэффициент 1.47, на успех хабаровчан – 5.60.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 19:30 мск.

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