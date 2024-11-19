«Авангард» подписал 7 игроков по ходу сезона. И все еще помещается под потолком зарплат?

Похоже, все легально.

Летом и ранней осенью, когда СКА договаривался с Евгением Кузнецовым и Энтони Деанджело, комментарии бурлили. Народ, который, как известно, все видит, негодовал: почему один клуб тратит столько денег и никак не нарушает регламент!?

В Петербурге быстро объяснились: якобы, Арсений Грицюк снизил зарплату ради Кузнецова, а Александр Никишин – ради Деанджело. Мало кто поверил в такую трактовку, но СКА хотя бы попытался!

Еще один клуб не комментирует трансферную политику, хотя производит трансферы почти с той же скоростью, что и голы.

Регулярный чемпионат не дошел даже до середины, а «Авангард» уже подписал 7 новых игроков – почти треть основного состава! Ни КХЛ, ни клубы не сообщают о зарплатах официально, поэтому приходится ссылаться на неподтвержденные данные инсайдеров. Если довериться самым авторитетным из них, то выяснится, что сумма зарплат четырех новичков составила 110 млн рублей!

Майкл Маклауд – 45 млн рублей (оценка Артура Хайруллина)

Николай Прохоркин – 30 млн рублей (оценка Михаила Зислиса)

Алекс Грант – 25 млн рублей (оценка Зислиса)

Илья Каблуков – 10 млн рублей (оценка Metaratings)

В некоторых случаях журналисты отдельно подчеркивали, что указали суммы за остаток сезона. Но допустим, что они ошиблись по этому пункту и назвали зарплаты за полноценный чемпионат. Позади чуть больше трети сезона – месяц предсезонки и 2,5 месяца регулярки; впереди – еще чуть более полугода. Умножим сумму четырех контрактов на оставшийся срок: 110 х 0,65 = 71,5 млн рублей.

Добавим сюда Райана Спунера: форвард вернулся в «Авангард» в середине сентября, то есть его контракт был рассчитан на 8,5 месяцев. Зарплата – 42 млн рублей, по информации Зислиса. Проведем аналогичную операцию: 42 x 0,85 = 35,7 млн рублей.

Кроме того, неизвестно, на каких условиях с Омском подписались еще двое – Матвей Заседа и Наиль Якупов. Оба старше 22 лет, поэтому по регламенту не могут получать меньше 3 млн рублей каждый. Воспользуемся уже известной формулой: (3 млн Якупова + 3 млн Заседы) x 0,65 = 3,9 млн рублей.

Итого: по самой минимальной оценке, пять из семи новичков обошлись «Авангарду» в 111,1 млн рублей.

По ходу регулярки омичи расстались с тремя хоккеистами. Но они унесли с собой значительно меньше денег, чем в клубе выписали новичкам. По данным «Спорт-Экспресса», Линдену Вею выплатили 21 млн рублей, Ивану Николишину – 7, Артему Чмыхову – 2.

Перед сезоном платежка «Авангарда», как сообщал «Спорт Экспресс», достигла 887 млн рублей – при лимите в 900 млн. Если так все и было, то сейчас зарплатный фонд омского клуба увеличился как минимум до 967,9 млн рублей (887 млн + 107,2 млн + 3,9 млн – 30 млн).

Есть еще один нюанс: по регламенту доходы игроков, для которых дата выздоровления установлена позже 30 апреля, не учитываются под потолком зарплат. Долгосрочно травмированный игрок «Авангарда» – Владимир Ткачев с зарплатой 120 млн рублей в год.

Если омичи так легко подписывают новичков, значит вывели Ткачева из-под потолка. Но это так же означает и то, что раньше полуфинала плей-офф он не вернется. А если эта логика ошибочна и Ткачев появится раньше 30 апреля, то «Авангард» нарушит регламент?

Впрочем, мы уже привыкли, что у омского клуба все сценарии на этот сезон – плохие.

Фото: КХЛ /Лошкарев Дмитрий; РИА Новости /Алексей Мальгавко