«Сибирь» выменяла Кару у «Витязя», отдав права на чешского форварда Ениша и деньги
«Сибирь» выменяла форварда Владислава Кару у «Витязя».
Подмосковный клуб получил в сделке права на чешского форварда Павла Ениша и денежную компенсацию.
26-летний Кара в текущем сезоне провел 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего в лиге у него 231 матч с учетом плей-офф и 67 (34+33) очков.
28-летний Ениш был выбран новосибирцами на драфте КХЛ в 2013 году. В текущем сезоне он выступает за «Простеев» во втором по рангу дивизионе Чехии.
Тренер «Витязя» Десятков о Каре: «Владу нужно перезагрузиться. Парень немного подзакис, перестал прогрессировать. У него большие проблемы с физикой»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сибири»
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