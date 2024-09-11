«Сибирь» выменяла Кару у «Витязя», отдав права на чешского форварда Ениша и деньги

«Сибирь» выменяла форварда Владислава Кару у «Витязя».

Подмосковный клуб получил в сделке права на чешского форварда Павла Ениша и денежную компенсацию.

26-летний Кара в текущем сезоне провел 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего в лиге у него 231 матч с учетом плей-офф и 67 (34+33) очков.

28-летний Ениш был выбран новосибирцами на драфте КХЛ в 2013 году. В текущем сезоне он выступает за «Простеев» во втором по рангу дивизионе Чехии.

Тренер «Витязя» Десятков о Каре: «Владу нужно перезагрузиться. Парень немного подзакис, перестал прогрессировать. У него большие проблемы с физикой»