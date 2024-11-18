Томпсон о «Вашингтоне»: «Приятно быть в команде Овечкина, тем более он знает мое имя. Александр – лицо клуба и раздевалки»

Логан Томпсон прокомментировал хет-трик Александра Овечкина.

«Вашингтон » обыграл «Вегас» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Капитан «столичных» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. У него 866 голов в регулярках НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки – 28 шайб.

«Приятно быть частью этого. Мне нравится быть его партнером по команде. Он лицо клуба, лицо нашей раздевалки.

Этот парень всегда держится непринужденно, он очень веселый. Очень приятно быть в его команде, тем более он знает мое имя», – сказал вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон .