Томпсон о «Вашингтоне»: «Приятно быть в команде Овечкина, тем более он знает мое имя. Александр – лицо клуба и раздевалки»
Логан Томпсон прокомментировал хет-трик Александра Овечкина.
«Вашингтон» обыграл «Вегас» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «столичных» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. У него 866 голов в регулярках НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки – 28 шайб.
«Приятно быть частью этого. Мне нравится быть его партнером по команде. Он лицо клуба, лицо нашей раздевалки.
Этот парень всегда держится непринужденно, он очень веселый. Очень приятно быть в его команде, тем более он знает мое имя», – сказал вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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