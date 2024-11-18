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Ларкин о неудачах «Детройта»: «Я очень хочу в плей-офф и верю в команду. Каждая игра становится важной, для нашего молодого коллектива это хорошо»

Дилан Ларкин высказался о неудачах «Детройта» на старте сезона НХЛ.

Команда занимает текущее 7-е место в Атлантическом дивизионе с 15 очками в 17 играх. 

«Ред Уингс» не выходят в плей-офф с сезона-2015/16 – дебютного в лиге для Ларкина. В текущем регулярном чемпионате 28-летний нападающий набрал 13 (10+3) очков в 17 играх. 

«Я очень хочу попасть в плей-офф. Я предан этой команде и подписал с ней долгосрочный контракт, потому что верю в тех игроков, которые у нас есть. 

Я думаю, что мы строим команду. Сейчас такая ситуация, что каждая игра становится важной. Для нашего молодого коллектива это хорошо», – сказал Ларкин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Detroit Free Press
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