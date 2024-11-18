Ларкин о неудачах «Детройта»: «Я очень хочу в плей-офф и верю в команду. Каждая игра становится важной, для нашего молодого коллектива это хорошо»
Дилан Ларкин высказался о неудачах «Детройта» на старте сезона НХЛ.
Команда занимает текущее 7-е место в Атлантическом дивизионе с 15 очками в 17 играх.
«Ред Уингс» не выходят в плей-офф с сезона-2015/16 – дебютного в лиге для Ларкина. В текущем регулярном чемпионате 28-летний нападающий набрал 13 (10+3) очков в 17 играх.
«Я очень хочу попасть в плей-офф. Я предан этой команде и подписал с ней долгосрочный контракт, потому что верю в тех игроков, которые у нас есть.
Я думаю, что мы строим команду. Сейчас такая ситуация, что каждая игра становится важной. Для нашего молодого коллектива это хорошо», – сказал Ларкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Detroit Free Press
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости