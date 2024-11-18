Зубов о 3:6 с «Барысом»: «У «Сочи» не было первого номера, но это не оправдание. Мы обязаны помогать нашим вратарям»
Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Барыса» (3:6).
«Дисциплина сегодня подвела нас. Соперник дисциплинированно сыграл на контратаках, они хорошо ждали свои моменты. Реализовали пять моментов – все голы были на контратаках. Это компонент, который нам нужно поправлять.
У нас отсутствовал вратарь номер один [Сергей Иванов]. Наверное, тяжелее было Тулинову входить в игру (20-летний голкипер вышел на замену и провел 3-й матч в лиге – Спортс’‘), но это не оправдание, а урок для нас.
Мы обязаны помогать нашим вратарям. В конечном итоге они будут помогать нам», – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сочи»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости