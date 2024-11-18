Зубов о 3:6 с «Барысом»: «У «Сочи» не было первого номера, но это не оправдание. Мы обязаны помогать нашим вратарям»

Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Барыса» (3:6).

«Дисциплина сегодня подвела нас. Соперник дисциплинированно сыграл на контратаках, они хорошо ждали свои моменты. Реализовали пять моментов – все голы были на контратаках. Это компонент, который нам нужно поправлять.

У нас отсутствовал вратарь номер один [Сергей Иванов]. Наверное, тяжелее было Тулинову входить в игру (20-летний голкипер вышел на замену и провел 3-й матч в лиге – Спортс’‘), но это не оправдание, а урок для нас.

Мы обязаны помогать нашим вратарям. В конечном итоге они будут помогать нам», – сказал главный тренер «Сочи ».