Ривса могут дисквалифицировать до 5 матчей за силовой прием в голову Нерсу. Форварду «Торонто» назначено слушание

НХЛ может дисквалифицировать Райана Ривса.

Форварду «Мэйпл Лифс» назначено слушание на предмет силового приема, выполненного против защитника «Эдмонтона » Дарнелла Нерса в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Эпизод произошел во втором периоде встречи. Райан Ривс , который нанес удар сопернику в голову, был удален до конца матча.

Слушание пройдет по телефону – это означает, что Ривса могут дисквалифицировать до 5 матчей.