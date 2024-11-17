Ривса могут дисквалифицировать до 5 матчей за силовой прием в голову Нерсу. Форварду «Торонто» назначено слушание
НХЛ может дисквалифицировать Райана Ривса.
Форварду «Мэйпл Лифс» назначено слушание на предмет силового приема, выполненного против защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эпизод произошел во втором периоде встречи. Райан Ривс, который нанес удар сопернику в голову, был удален до конца матча.
Слушание пройдет по телефону – это означает, что Ривса могут дисквалифицировать до 5 матчей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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