Ривс был удален до конца матча между «Торонто» и «Эдмонтоном» за мощный удар плечом в голову Нерсу
Райан Ривс был удален до конца матча «Торонто» и «Эдмонтона».
В начале второго периода форвард «Лифс» нанес мощный удар плечом в голову защитнику «Ойлерс» Дарнеллу Нерсу.
Игрок «нефтяников» не смог продолжить матч. Судьи удалили Ривса до конца игры.
37-летний игрок ранее трижды был дисквалифицирован. В 16 играх в текущем сезоне у него 1 (0+1) очко и 23 минуты штрафа.
Победу в матче одержал «Торонто» – 4:3 ОТ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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