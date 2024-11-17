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  • Куперман о КХЛ и СКА: «Скрывают игроков с односторонними контрактами в фарм-клубах. Проблема решается за 5 минут, но этого нет»
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Куперман о КХЛ и СКА: «Скрывают игроков с односторонними контрактами в фарм-клубах. Проблема решается за 5 минут, но этого нет»

Игорь Куперман ответил на вопрос относительно соответствия СКА полотку зарплат в КХЛ.

– Кстати, о лазейках. Что бы вы предложили, чтобы такое откровенное насмехательство над потолком зарплат в виде снижения окладов в СКА Арсению Грицюку и Александру Никишину для подписания Евгения Кузнецова и Энтони Деанджело стало невозможным?

– Не знаю, каким образом осуществляется контроль потолка зарплат, хочется верить, что все это так на самом деле.

Приведу такой пример: в НХЛ в каждом клубе есть человек, «каполог», который показывает генеральному менеджеру каждый день, где находится их пол или потолок.

Хочется верить в лучшее, но я много лет вижу, что элементарно не могут решить проблему, что скрывают игроков с односторонними контрактами в фарм-клубах, а потом они поднимаются наверх, а другие магическим образом вниз.

Эта проблема решается за пять минут, но этого нет, – сказал бывший генменеджер сборной России Игорь Куперман, работающий в офисе НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСКА
logoНХЛ
Игорь Куперман
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЭнтони Деанджело
logoСпорт-Экспресс
logoАрсений Грицюк
logoАлександр Никишин
потолок зарплат
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