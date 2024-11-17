Сушинский о Мичкове: «У него огромный потенциал, который он развивает. Немногие были уверены в том, что он сможет сразу хорошо себя показать в НХЛ»

Максим Сушинский высказался относительно игры Матвея Мичкова.

Форвард набрал 15 (6+9) очков в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Филадельфию» в этом сезоне.

«У него получился сильный старт – это хорошо. Если он будет работать так, как работает сейчас, то все будет только лучше.

У него огромный потенциал, который он развивает, несмотря на то, что немногие были уверены в том, что он сможет сразу хорошо себя показать в НХЛ», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.