Сушинский о Мичкове: «У него огромный потенциал, который он развивает. Немногие были уверены в том, что он сможет сразу хорошо себя показать в НХЛ»
Максим Сушинский высказался относительно игры Матвея Мичкова.
Форвард набрал 15 (6+9) очков в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Филадельфию» в этом сезоне.
«У него получился сильный старт – это хорошо. Если он будет работать так, как работает сейчас, то все будет только лучше.
У него огромный потенциал, который он развивает, несмотря на то, что немногие были уверены в том, что он сможет сразу хорошо себя показать в НХЛ», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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