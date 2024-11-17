Сергей Светлов: «Удивлен критике игры «Лады» в прессе. Был на нескольких матчах в Тольятти, на многих отрезках команда показывала современный и атакующий хоккей»

Сергей Светлов поделился мыслями о ситуации в «Ладе».

– Удивлены тренерской отставке в «Ладе»?

– Больше удивлен той критике игры «Лады», которая появилась в прессе. Пишут о том, что в этом сезоне игру тольяттинской команды тяжело смотреть и еще тяжелее комментировать.

Не согласен, на мой взгляд, такая критика не по делу. Может быть, «Лада » закрывалась в некоторых матчах прошлого сезона, но тогда команда была собрана с нуля и играла строго на результат. В этом же сезоне был на нескольких матчах в Тольятти, и на многих отрезках команда показывала современный и атакующий хоккей.

– Лучший матч «Лады» в этом сезоне – по вашей версии?

– Домашняя победа над «Динамо» – 6:3, еще в сентябре. Да и в повторной игре уже в Москве «Лада» вновь победила родную команду – 3:2. Видимо, удобный соперник.

– Кого отметили для себя в составе «Лады»?

– Для команд такого уровня критическая позиция – вратарская. Если голкипер высокого уровня, то всю тактику можно строить именно от этой позиции.

С этой точки зрения у «Лады» все в порядке. Подъяпольский – один из самых стабильных вратарей в КХЛ, да и второй номер Трушков тоже неплохого уровня.

– Финансовые моменты, о которых много пишут в прессе, влияют на результаты «Лады»?

– Тут тонкий момент, в свое время сталкивался с ним, работая в дальневосточных клубах. Если у команды начинаются проблемы с финансами или перелетами, то в первое время они могут, наоборот, мобилизовать команду и даже улучшить результат. Но в длинную внехоккейные проблемы всегда негативно влияют на команду, на количество набранных очков.

Видимо, сейчас «Лада» находится на первом этапе. Очень важно, чтобы этим этапом все ограничилось – и внехоккейные моменты ушли.

«Лада» – системообразующий клуб для всего региона, одного из крупнейших в стране. Так что хоккейный Тольятти с его постоянными аншлагами заслужил внимательное отношение, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.