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Андрей Назаров: «Потолок зарплат в КХЛ работает – отсюда сенсационные результаты. Мы идем своим путем, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался о преимуществах потолка зарплат в КХЛ.

«В КХЛ парад интересных матчей, каждый в лиге сейчас может обыграть каждого, заведомые аутсайдеры не боятся фаворитов.

Жесткий потолок зарплат в КХЛ работает – отсюда столько сенсационных результатов.

Большая дискуссия развернулась вокруг возрождаемой Ярмарки юниоров, но оставим это решение на откуп президенту КХЛ. На нем будет лежать ответственность.

Конечно, хочется видеть больше молодых талантов именно на площадках в России, чтобы ребята не спешили уезжать в Северную Америку.

Тем более что все мы живем в непростое время, все быстро меняется. Судя по всему, наши недруги стали искать новых хозяев, желающих не особо много, а в той же Германии вовсю меняют министров и распадается правительство.

Но главное, что мы идем своим путем, объединившись вокруг национального лидера плечом к плечу. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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потолок зарплат
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