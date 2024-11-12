Андрей Назаров отметил налаживание отношений между Россией и США.

«С интересом прочитал комментарий комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна , что доходы их лиги, вероятно, превысят 7 млрд долларов, а стоимость всех франшиз резко выросла.

Мы в очередной раз убеждаемся, что для американцев бизнес превыше всего, но не будем забывать, что значительную часть этих денег приносят российские звезды, ставящие НХЛ на уши своей великолепной игрой. Без них о такой доходности можно только мечтать.

Вообще же мы видим, что после окончания президентской кампании в США отношения между двумя супердержавами – Россией и Америкой – постепенно начинают выравниваться, заметны небольшие положительные тенденции.

Американцы в своем большинстве сделали выбор, а у нас свой путь: мы объединились вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров .

Андрей Назаров: «Россияне наводят ужас на Америку, в НХЛ буквально пищат от наших ребят. Мы же готовимся праздновать День народного единства. Победа будет за нами»