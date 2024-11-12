Андрей Назаров: «Отношения России и США – двух сверхдержав, начинают выравниваться. Но у нас свой путь – мы объединились вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
«С интересом прочитал комментарий комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, что доходы их лиги, вероятно, превысят 7 млрд долларов, а стоимость всех франшиз резко выросла.
Мы в очередной раз убеждаемся, что для американцев бизнес превыше всего, но не будем забывать, что значительную часть этих денег приносят российские звезды, ставящие НХЛ на уши своей великолепной игрой. Без них о такой доходности можно только мечтать.
Вообще же мы видим, что после окончания президентской кампании в США отношения между двумя супердержавами – Россией и Америкой – постепенно начинают выравниваться, заметны небольшие положительные тенденции.
Американцы в своем большинстве сделали выбор, а у нас свой путь: мы объединились вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Россияне наводят ужас на Америку, в НХЛ буквально пищат от наших ребят. Мы же готовимся праздновать День народного единства. Победа будет за нами»
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