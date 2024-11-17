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  • Андрей Свечников продлил безголевую серию до 6 матчей. У него передача, 2 броска в створ и 4 мимо, 4 хита и 3 потери за 18:23 с «Оттавой»
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Андрей Свечников продлил безголевую серию до 6 матчей. У него передача, 2 броска в створ и 4 мимо, 4 хита и 3 потери за 18:23 с «Оттавой»

Андрей Свечников продлил безголевую серию до 6 матчей.

Форвард «Каролины» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:0). 

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 16 играх при полезности «минус 3». В последних 6 играх – 4 (0+4) балла. 

Сегодня Свечников (18:23, 5:28 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ (еще 4 – мимо), 1 блоком и 4 силовыми приемами. Также он допустил 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoОттава
logoКаролина
logoНХЛ
logoАндрей Свечников
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