18-летний Демидов хочет уехать из СКА в Северную Америку. У одного из фаворитов драфта НХЛ-2024 еще год контракта с клубом (Артур Хайруллин)

Теги СКА возможные переходы НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-Нева СКА-1946 ВХЛ Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов может продолжить карьеру в Северной Америке.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ходит слух, что потенциальный топ-3 предстоящего драфта НХЛ Иван Демидов хочет продолжить карьеру в Северной Америке», – написал Хайруллин.

У 18-летнего форварда есть действующее трехстороннее соглашение со СКА, срок которого истекает в конце сезона-2024/25.

Большую часть минувшего сезона Демидов выступал за «СКА-1946» в Olimpbet МХЛ и во второй раз подряд стал самым ценным игроком сезона. 

В регулярке он набрал 60 (23+37) баллов в 30 матчах. В 17 играх плей-офф на счету нападающего 28 (11+17) очков.

Российский игрок является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня в США.

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18 комментариев
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Мичкова еще захвати с собой, от Роттенберга надо бежать не думая
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Пример Мичкова показывает в СКА гений играть не даст.
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Надо отпустить,смысла держать нет.Удачи Ивану!
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Ромка не отпустит
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Ответ paha
Мичкова еще захвати с собой, от Роттенберга надо бежать не думая
Можно Иванова еще в Коламбус захватить и Бучельникова в Детройт
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После таких заявлений могут и в армию загнать одни умные люди гении
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Ответ Maasd4m
Мне вот непонятно одно. Ясное дело, мечта играть в НХЛ, талант есть, интерес к игроку есть. НО! Подписан контракт. Мы вроде все ратуем за соблюдение наших прав, хотим, чтобы нас уважали. Так куда ты намылился при действующем соглашении? Отработай его, а дальше гуляй. И не суть важно, держат игрока в запасе, на скамейке или выпускают на рекордные минуты в основе. Ты сам такой договор подписывал, а теперь начинается: отпустите за мечтой!
Его маринуют в мхл ! Пацан уже давно перерос детскую лигу.
+2
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+1
Мне вот непонятно одно.
Ясное дело, мечта играть в НХЛ, талант есть, интерес к игроку есть.
НО! Подписан контракт. Мы вроде все ратуем за соблюдение наших прав, хотим, чтобы нас уважали.
Так куда ты намылился при действующем соглашении? Отработай его, а дальше гуляй.
И не суть важно, держат игрока в запасе, на скамейке или выпускают на рекордные минуты в основе.
Ты сам такой договор подписывал, а теперь начинается: отпустите за мечтой!
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Ну если этим летом окажется в северной Америке то это топ-2 драфта следом за Селебрини.
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Очередной воспитанник ска ! Роман Борисович умеет развивать молодежь бгггг
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А зря. Останется, станет 3-х кратным MVP сезона в МХЛ))
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На Балтийский флот
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Ответ Maasd4m
Мне вот непонятно одно. Ясное дело, мечта играть в НХЛ, талант есть, интерес к игроку есть. НО! Подписан контракт. Мы вроде все ратуем за соблюдение наших прав, хотим, чтобы нас уважали. Так куда ты намылился при действующем соглашении? Отработай его, а дальше гуляй. И не суть важно, держат игрока в запасе, на скамейке или выпускают на рекордные минуты в основе. Ты сам такой договор подписывал, а теперь начинается: отпустите за мечтой!
У нас договор подписывают, чтоб потом разрывать, если что-то пошло не так. В первую очередь клубы.
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Ответ Maasd4m
Мне вот непонятно одно. Ясное дело, мечта играть в НХЛ, талант есть, интерес к игроку есть. НО! Подписан контракт. Мы вроде все ратуем за соблюдение наших прав, хотим, чтобы нас уважали. Так куда ты намылился при действующем соглашении? Отработай его, а дальше гуляй. И не суть важно, держат игрока в запасе, на скамейке или выпускают на рекордные минуты в основе. Ты сам такой договор подписывал, а теперь начинается: отпустите за мечтой!
Федотов вот тоже вроде бы контракт с Филадельфией подписал, а вышло... что вышло
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