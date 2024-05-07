18-летний Демидов хочет уехать из СКА в Северную Америку. У одного из фаворитов драфта НХЛ-2024 еще год контракта с клубом (Артур Хайруллин)
Иван Демидов может продолжить карьеру в Северной Америке.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Ходит слух, что потенциальный топ-3 предстоящего драфта НХЛ Иван Демидов хочет продолжить карьеру в Северной Америке», – написал Хайруллин.
У 18-летнего форварда есть действующее трехстороннее соглашение со СКА, срок которого истекает в конце сезона-2024/25.
Большую часть минувшего сезона Демидов выступал за «СКА-1946» в Olimpbet МХЛ и во второй раз подряд стал самым ценным игроком сезона.
В регулярке он набрал 60 (23+37) баллов в 30 матчах. В 17 играх плей-офф на счету нападающего 28 (11+17) очков.
Российский игрок является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня в США.
Ясное дело, мечта играть в НХЛ, талант есть, интерес к игроку есть.
НО! Подписан контракт. Мы вроде все ратуем за соблюдение наших прав, хотим, чтобы нас уважали.
Так куда ты намылился при действующем соглашении? Отработай его, а дальше гуляй.
И не суть важно, держат игрока в запасе, на скамейке или выпускают на рекордные минуты в основе.
Ты сам такой договор подписывал, а теперь начинается: отпустите за мечтой!