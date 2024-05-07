18-летний Демидов хочет уехать из СКА в Северную Америку. У одного из фаворитов драфта НХЛ-2024 еще год контракта с клубом (Артур Хайруллин)

Иван Демидов может продолжить карьеру в Северной Америке.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ходит слух, что потенциальный топ-3 предстоящего драфта НХЛ Иван Демидов хочет продолжить карьеру в Северной Америке», – написал Хайруллин.

У 18-летнего форварда есть действующее трехстороннее соглашение со СКА, срок которого истекает в конце сезона-2024/25.

Большую часть минувшего сезона Демидов выступал за «СКА-1946» в Olimpbet МХЛ и во второй раз подряд стал самым ценным игроком сезона.

В регулярке он набрал 60 (23+37) баллов в 30 матчах. В 17 играх плей-офф на счету нападающего 28 (11+17) очков.

Российский игрок является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня в США.