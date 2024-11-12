Третьяк о введении Дацюка в Зал славы: «Павел – единственный, кто выиграл Олимпиаду, ЧМ, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Его имя вписано золотыми буквами в историю хоккея»

Владислав Третьяк поздравил Павла Дацюка с введением в Зал хоккейной славы.

Российский форвард принял участие в ряде традиционных мероприятий с участием новых членов и получил специальный перстень.

В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Дважды выиграл Кубок Стэнли за «Детройт» и побеждал в Кубке Гагарина-2017 за СКА .

«Искренне поздравляю Павла Дацюка с включением в Зал славы. Его имя вписано золотыми буквами в историю отечественного и мирового хоккея, он по праву занял место рядом с самыми легендарными игроками всех времен.

Павел – один из самых ярких мастеров XXI века, великолепный центральный нападающий классической русской школы. Техника, интеллект, понимание игры, потрясающее владение шайбой и умение за долю секунды принять наилучшее решение.

На игре Дацюка должна учиться молодежь, его мастерство – образец для тех, кто хочет стать диспетчером высокого уровня. Вратарям всегда было особенно трудно против Павла – никто не мог угадать, что он сделает в следующий момент.

Вклад Дацюка в такие памятные победы, как на Олимпиаде 2018 года и чемпионате мира 2012 года, очень велик.

А событие с включением в Зал славы – еще один повод вспомнить, какой великой была карьера Дацюка. Ведь он единственный в мире игрок, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

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