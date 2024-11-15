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  • Кузнецов прервал серию из 4 матчей без очков, сделав передачу на Деанджело против «Ак Барса». У Евгения 19 баллов в 23 играх
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Кузнецов прервал серию из 4 матчей без очков, сделав передачу на Деанджело против «Ак Барса». У Евгения 19 баллов в 23 играх

Евгений Кузнецов завершил серию без набранных очков в КХЛ.

СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в этой игре, когда на 58-й минуте сделал пас Энтони Деанджело, который нанес точный бросок по воротам Тимура Билялова.

Таким образом, Кузнецов прервал серию без набранных очков, которая продилалсь четыре матча.

В матче с «Ак Барсом» Кузнецов также нанес четыре броска по воротам, выиграл 10 из 21 вбрасывания и провел на льду 19:55 (2:22 – в большинстве).

Евгений набрал 19 (7+12) очков в 23 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАк Барс
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЭнтони Деанджело
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