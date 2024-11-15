Кузнецов прервал серию из 4 матчей без очков, сделав передачу на Деанджело против «Ак Барса». У Евгения 19 баллов в 23 играх

Евгений Кузнецов завершил серию без набранных очков в КХЛ.

СКА проиграл «Ак Барсу » (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в этой игре, когда на 58-й минуте сделал пас Энтони Деанджело , который нанес точный бросок по воротам Тимура Билялова.

Таким образом, Кузнецов прервал серию без набранных очков, которая продилалсь четыре матча.

В матче с «Ак Барсом» Кузнецов также нанес четыре броска по воротам, выиграл 10 из 21 вбрасывания и провел на льду 19:55 (2:22 – в большинстве).

Евгений набрал 19 (7+12) очков в 23 матчах чемпионата.