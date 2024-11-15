СКА не забивает больше 2 голов в последних 7 матчах в КХЛ. У команды 10 шайб на этом отрезке
СКА продолжает испытавать сложности с результативностью в КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила Ак Барсу (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Петербургский клуб не забивает более двух голов на протяжении последних семи игр (в них команда уступила шесть раз).
Результативность СКА в матчах на этом отрезке:
«Локомотив» – 2 забитых гола;
«Салават Юлаев» – 2;
«Куньлунь» – 1;
«Сочи» – 2;
«Авангард» – 1;
«Сибирь» – 0;
«Ак Барс» – 2.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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