СКА не забивает больше 2 голов в последних 7 матчах в КХЛ. У команды 10 шайб на этом отрезке

СКА продолжает испытавать сложности с результативностью в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила Ак Барсу (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Петербургский клуб не забивает более двух голов на протяжении последних семи игр (в них команда уступила шесть раз).

Результативность СКА в матчах на этом отрезке:

«Локомотив» – 2 забитых гола;

«Салават Юлаев» – 2;

«Куньлунь» – 1;

«Сочи» – 2;

«Авангард» – 1;

«Сибирь» – 0;

«Ак Барс» – 2.