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«Салават Юлаев» набрал очки в 6-м матче подряд, обыграв «Барыс» (4:1)

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова была сильнее «Барыса» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уфимский клуб одержал пять побед в последних шести играх, но набрал очки в каждом из шести матчей, поскольку на этом отрезке уступил минскому «Динамо» (2:3 Б) по буллитам.

«Салават Юлаев» имеет в активе 33 очка в 24 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

«Барыс» набрал 16 баллов в 26 играх и занимает 11-ю строчку в конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
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