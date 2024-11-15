«Салават Юлаев» набрал очки в 6-м матче подряд, обыграв «Барыс» (4:1)
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова была сильнее «Барыса» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уфимский клуб одержал пять побед в последних шести играх, но набрал очки в каждом из шести матчей, поскольку на этом отрезке уступил минскому «Динамо» (2:3 Б) по буллитам.
«Салават Юлаев» имеет в активе 33 очка в 24 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.
«Барыс» набрал 16 баллов в 26 играх и занимает 11-ю строчку в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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