Василевский стал 1-й звездой матча с «Виннипегом», отразив 23 из 24 бросков. Победа – 1-я в 4 играх и 300-я в НХЛ
Андрей Василевский стал 1-й звездой матча с «Виннипегом».
Вратарь «Тампы» отразил 23 из 24 бросков в игре с «Джетс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 30-летнего россиянина 1-й в 4 последних матчах и 300-й за карьеру в лиге в рамках регулярок.
В текущем сезоне у Василевского 7 побед в 13 играх при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.
Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей. Он побил рекорд Планта
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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