Василевский стал 1-й звездой матча с «Виннипегом», отразив 23 из 24 бросков. Победа – 1-я в 4 играх и 300-я в НХЛ

Андрей Василевский стал 1-й звездой матча с «Виннипегом».

Вратарь «Тампы » отразил 23 из 24 бросков в игре с «Джетс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 30-летнего россиянина 1-й в 4 последних матчах и 300-й за карьеру в лиге в рамках регулярок.

В текущем сезоне у Василевского 7 побед в 13 играх при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.

Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей. Он побил рекорд Планта