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Павел Зубов может сменить Браташа на посту главного тренера «Лады»

Павел Зубов претендует на пост главного тренера «Лады».

Специалист может сменить Олега Браташа во главе толльятинского клуба, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На данный момент Павел Зубов является ассистентом в тренерском штабе «Лады».

Команда набрала 23 очка в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне и находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoЛада
logoОлег Браташ
logoКХЛ
logoПавел Зубов
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