Фетисов о Мичкове: «Талантливый парень, но таких много уже было. Идет становление, сравнивать его с кем-то можно будет через 10 лет»
Вячеслав Фетисов высказался о первых играх Матвея Мичкова в НХЛ.
19-летний форвард «Филадельфии» провел 14 матчей и набрал 12 (5+7) очков в нынешнем регулярном чемпионате.
«Его карьера только начинается. Талантливый парень, но таких много уже было. Посмотрим, что у него получится в дальнейшем.
У него пока только становление карьеры идет. Парень попал в другую лигу, где уже другие требования предъявляются к нему.
Сравнивать его с кем-то можно будет только лет так через десять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Мичков мощно вернулся: набрал 1+1, забил буллит и прописал в лицо 1-му номеру драфта
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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