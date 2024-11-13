Фетисов о Мичкове: «Талантливый парень, но таких много уже было. Идет становление, сравнивать его с кем-то можно будет через 10 лет»

Вячеслав Фетисов высказался о первых играх Матвея Мичкова в НХЛ.

19-летний форвард «Филадельфии » провел 14 матчей и набрал 12 (5+7) очков в нынешнем регулярном чемпионате.

«Его карьера только начинается. Талантливый парень, но таких много уже было. Посмотрим, что у него получится в дальнейшем.

У него пока только становление карьеры идет. Парень попал в другую лигу, где уже другие требования предъявляются к нему.

Сравнивать его с кем-то можно будет только лет так через десять», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Мичков мощно вернулся: набрал 1+1, забил буллит и прописал в лицо 1-му номеру драфта