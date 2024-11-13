Роман Ротенбег отреагировал на поздравление с 214-й игрой в КХЛ от болельщицы.

СКА на выезде обыграл «Сибирь » (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В первом периоде показывали болельщицы с плакатом, где были написаны поздравления в ваш адрес. Вас поздравляли с 214-м матчем в КХЛ. Как к такому относитесь?

– Позитивно. Каждая игра – это праздник. У нас есть техник Константин Егорович Рогатин. Мы посчитали его игры – у него их 3150, ну это надо еще уточнить, сколько он был с разными командами. 3150 игр. И вот мы с Константином Егорычем обсуждали, что каждая игра – это праздник.

Слава Богу, есть здоровье, есть возможность играть в хоккей, присутствовать на матчах, болеть. Хоккей – это праздник. Конечно, я очень рад – спасибо огромное за поздравления. Дай Бог, матчей будет больше и больше.

Если ставить себе максимальную цель, нужно 3150 игр. И дай Бог, так и будет. Будем к этому стремиться. Причем Константин Егорович отработал два сезона в «Айлендерс ». Два сезона работал у Питера Лавиолетта .

Он работал в сборной СССР, в сборной России. Вот таких людей нам, конечно, нужно отмечать. И мы будем отмечать нашего техника, который обладает таким опытом. Мы с ним обсуждаем разные ситуации.

Бывают поражения – они делают команду сильнее, как сейчас и произошло. Наша команда за счет поражений стала намного сильнее. Это мы видим и по нашей игре, и по характеру команды, и по командному духу.

В то же время следующий матч начинается со счета 0:0. Для любого тренера, и для меня тоже, самое важное – это следующая игра. Так что спасибо за поздравления, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Болельщица «Сибири» поздравила Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ. Она принесла плакат на трибуну