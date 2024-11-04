Кучеров ударил Коннора в спину. Форвард «Виннипега» ударился головой и пропустил остаток матча, судьи не увидели нарушения
Никита Кучеров провел мощный силовой прием против Кайл Коннора.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Виннипегом» (4:7).
В третьем периоде Кучеров провел силовой прием, атаковав со спины форварда «Джетс». Падая, канадец столкнулся головами с другим игроком «Лайтнинг» Эриком Чернаком, после чего пропустил остаток встречи.
Сообщается, что обследование, проведенное после игры, не зафиксировало у Коннора сотрясение мозга.
Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях российского нападающего.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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