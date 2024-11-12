Андрей Свечников впервые за 9 матчей остался без очков. У него 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 17:39 с «Вегасом»

Андрей Свечников впервые за 9 матчей остался без очков.

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:2).

В предыдущих 8 играх 24-летний россиянин не уходил со льда без набранных очков (10 очков на отрезке, 4+6). Всего в сезоне у него 14 (5+9) баллов в 14 играх.

Отметим, что личный рекорд Свечникова по продолжительности результативной серии – 11 игр в феврале 2020 года (13 очков на отрезке, 5+8).

Сегодня Андрей (17:39, 4:48 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, а также применил 1 силовой прием.