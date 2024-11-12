Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 7-я подряд
Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча.
«Каролина» стала первой командой, обыгравшей «Голден Найтс» на их арене в текущем сезоне (5:2).
Для 25-летнего россиянина победа стала 7-й подряд и 8-й в 9 играх сезона (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).
По числу выигранных матчей в сезоне Кочетков делит 2-е место с Сергеем Бобровским из «Флориды», лидирует Коннор Хеллибак из «Виннипега» (11).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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