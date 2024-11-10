Свечников против «Колорадо»: передача, 2 броска, 3 хита, 2 потери и «минус 3» за 21:15. У него 14 очков в 13 играх

Андрей Свечников завершил матч с «Колорадо» с полезностью «минус 3».

Форвард «Каролины» отметился результативной передачей в игре с «Эвеланш» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина стало 14 (5+9) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».

Сегодня Андрей (21:15 – максимальное время в сезоне, 3:26 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде) нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.