Свечников против «Колорадо»: передача, 2 броска, 3 хита, 2 потери и «минус 3» за 21:15. У него 14 очков в 13 играх
Андрей Свечников завершил матч с «Колорадо» с полезностью «минус 3».
Форвард «Каролины» отметился результативной передачей в игре с «Эвеланш» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 24-летнего россиянина стало 14 (5+9) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Андрей (21:15 – максимальное время в сезоне, 3:26 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде) нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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