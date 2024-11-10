Вячеслав Козлов о Рябкине: «Молодые считают, что будут в составе всегда, а это работа – ты должен грызть и забирать место. В НХЛ каждая тренировка и игра под давлением»
В этом сезоне 17-летний форвард провел два матча в Фонбет Чемпионате КХЛ со средним игровым временем 1 минута 3 секунды.
В его активе также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.
– В молодежке «Динамо», говорят, оскорбили тренеры.
– Я считаю, что тренер не должен оскорблять, но всякое, наверное, бывает. Здесь такой процесс, надо это пережить и двигаться дальше. Что случилось, то случилось, это уже должно руководство разобраться.
Это не то, на что он должен обижаться, играть под давлением тоже нужно уметь, должен быть талант, и ты должен к этому готовиться. Если он хочет играть на высоком уровне и мечтает об НХЛ, то там каждая игра под давлением, каждая тренировка.
– Он был у вас два матча, но вы выпускали его на 30 секунд в конце. Я считаю, это издевательство над игроком.
– Чтобы много играть, надо попадать в 12 форвардов, вот это вот два молодых, два лимитчика... В НХЛ играют 12-6 (12 нападающих, 6 защитников – Спортс’‘). Вот зашел туда – играй.
Здесь так и будет – либо травму кто-то должен получить, или ты должен на голову быть сильнее, тогда ты заберешь игровое время. Мы очень много даем молодежи, она расслабляется.
Они считают, что будут попадать в состав всегда, а это работа – ты должен грызть, забирать рабочее место, все не просто так, – сказал ассистент главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов.
Вячеслав Козлов: «Рябкин пока не готов играть в КХЛ. У него лишний вес. Как только начнет правильно готовиться, сядет на диету – выйдет на новый уровень»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий