Вячеслав Козлов: «Рябкин пока не готов играть в КХЛ. У него лишний вес. Как только начнет правильно готовиться, сядет на диету – выйдет на новый уровень»
Согласно данным сайта КХЛ, 17‑летний форвард весит 91 килограмм при росте 180 сантиметров.
В этом сезоне Рябкин провел два матча в Фонбет Чемпионате КХЛ со средним игровым временем 1 минута 3 секунды. В его активе также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.
– Кто обидел Ивана Рябкина? Почему тренеры не доверяют ему?
– Никто его не обидел, все очень просто – он очень талантливый игрок, но пока не готов играть в КХЛ.
У него есть определенные даже не проблемы, а качества, которые ему пока не позволяют играть с мужиками.
– Он считает, что проблем нет.
– Ну так всегда, это нормально. Все игроки, если их спросить, считают, что тренеры виноваты. Надо покопаться в себе, переосмыслить и начать правильно тренироваться.
У него лишний вес, и не только мы, но и тренер сборной это сказал. Как только он начнет правильно готовиться, сядет на диету – выйдет на новый уровень. У него есть качества, которые не у всех есть, но это мешает ему.
– Вес – это единственная проблема? Ведь он играл с этим весом в прошлом году.
– Где он играл? Он играл в молодежной лиге, процесс перехода из молодежного хоккея во взрослый очень сложный. Некоторые его не замечают, но для многих это становится проблемой. У кого-то занимает мало времени, а кто-то так и не может перейти на взрослый уровень.
Многие чемпионы мира по молодежке потом закончили играть, они просто не смогли. Это детский хоккей, а здесь уже играют по-взрослому, – сказал ассистент главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов.
Рябкин о словах тренера России U20: «У меня с весом все хорошо. Мне комфортно, меня все устраивает»
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