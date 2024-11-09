Тренер «Динамо» Вячеслав Козлов считает, что у Ивана Рябкина есть лишний вес.

Согласно данным сайта КХЛ, 17‑летний форвард весит 91 килограмм при росте 180 сантиметров.

В этом сезоне Рябкин провел два матча в Фонбет Чемпионате КХЛ со средним игровым временем 1 минута 3 секунды. В его активе также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.

– Кто обидел Ивана Рябкина? Почему тренеры не доверяют ему?

– Никто его не обидел, все очень просто – он очень талантливый игрок, но пока не готов играть в КХЛ.

У него есть определенные даже не проблемы, а качества, которые ему пока не позволяют играть с мужиками.

– Он считает, что проблем нет.

– Ну так всегда, это нормально. Все игроки, если их спросить, считают, что тренеры виноваты. Надо покопаться в себе, переосмыслить и начать правильно тренироваться.

У него лишний вес, и не только мы, но и тренер сборной это сказал . Как только он начнет правильно готовиться, сядет на диету – выйдет на новый уровень. У него есть качества, которые не у всех есть, но это мешает ему.

– Вес – это единственная проблема? Ведь он играл с этим весом в прошлом году.

– Где он играл? Он играл в молодежной лиге, процесс перехода из молодежного хоккея во взрослый очень сложный. Некоторые его не замечают, но для многих это становится проблемой. У кого-то занимает мало времени, а кто-то так и не может перейти на взрослый уровень.

Многие чемпионы мира по молодежке потом закончили играть, они просто не смогли. Это детский хоккей, а здесь уже играют по-взрослому, – сказал ассистент главного тренера «Динамо » Вячеслав Козлов .

Рябкин о словах тренера России U20: «У меня с весом все хорошо. Мне комфортно, меня все устраивает»