Форвард «Питтсбурга» Хэйс пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела. У Глэсса сотрясение – нападающий выбыл на неопределенный срок
Два хоккеиста «Питтсбурга» пропустят ближайшие матчи команды.
Кевин Хэйс из-за травмы верхней части тела не играет с 6 ноября. Ожидается, что восстановление форварда займет несколько недель.
Нападающий Коди Глэсс получил сотрясение мозга в матче против «Каролины» 8 ноября и выбыл на неопределенный срок.
В этом сезоне Хэйс набрал 4 (3+1) очка в 14 матчах в НХЛ, Глэсс за это время отметился 4 голевыми передачами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости