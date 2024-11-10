Форвард «Питтсбурга» Хэйс пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела. У Глэсса сотрясение – нападающий выбыл на неопределенный срок

Два хоккеиста «Питтсбурга» пропустят ближайшие матчи команды.

Кевин Хэйс из-за травмы верхней части тела не играет с 6 ноября. Ожидается, что восстановление форварда займет несколько недель.

Нападающий Коди Глэсс получил сотрясение мозга в матче против «Каролины» 8 ноября и выбыл на неопределенный срок.

В этом сезоне Хэйс набрал 4 (3+1) очка в 14 матчах в НХЛ, Глэсс за это время отметился 4 голевыми передачами.