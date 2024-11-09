  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
Live
103

НХЛ. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»

«Вашингтон» принимает «Питтсбург» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» проводит матч с «Детройтом», «Миннесота» сыграет с «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Сиэтлом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoПиттсбург
logoТоронто
logoВашингтон
logoДетройт
logoМиннесота
logoАнахайм
logoНХЛ
logoВегас
logoСиэтл
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Кучеров или Панарин?
сегодня, 00:00Спецпроект
Ротенберг о Дацюке в Зале славы: «Нам повезло вживую видеть его магию, когда он вернулся из НХЛ. Павел был лидером СКА и сборной России»
13вчера, 21:43
Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы
32вчера, 21:31Фото
Сколько забивал шайб за сезон? А уезжал ли из НХЛ на матч в Россию? Тест про Овечкина
вчера, 21:30Спецпроект
Канарейкин об «Авангарде»: «Смена декораций не приносит пользу. Генменеджер становится тренером, тренер вратарей – главным, все бурлит. Мне жаль болельщиков»
5вчера, 20:42
Олег Браташ: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются обязательства по поводу зарплат и премиальных»
7вчера, 19:39
Троц об Овечкине и Кросби: «Они сыграли большую роль в спасении игры после локаута, были лицами НХЛ. Их соперничество переросло в уважение»
4вчера, 19:26
Широков об Овечкине: «Ему надо 40 шайб оформить за сезон – это нормальные для него цифры. У нас все хотели бы, чтобы он как можно быстрее побил рекорд Гретцки»
23вчера, 18:59
КХЛ. «Динамо» уступило «Ладе», «Куньлунь» проиграл «Северстали»
32вчера, 18:54
«Северсталь» выиграла 7-й матч подряд в КХЛ
10вчера, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Василевский: «Андрей войдет в Зал славы НХЛ, даже не сомневаюсь. Он кумир для моего сына и многих детей, добился всего за счет желания»
2вчера, 21:57
Фастовский о том, убьет ли драфт академии клубов: «Странный лозунг, никого это не убьет. Идея в том, чтобы сократить отток из регионов. Задача КХЛ – выравнивать уровень команд»
2вчера, 21:16
Никита Попугаев: «Задержки по зарплате неприятны. Но мы уверены, что все будет хорошо, «Лада» нам все выплатит»
2вчера, 20:56
Пыленков о лакроссе Шараканова: «Такое исполнение для защитника – очень солидно, хороший скилл. Но мне гол не понравился, потому что был забит в мою смену. Надо проанализировать этот момент»
вчера, 20:50
Браташ о лакроссе Шараканова: «Я был восхищен. Не видел, чтобы он их тренировал. Может, по ночам где-то? До шедеврального гола шла равная игра»
вчера, 20:27
Кудашов о 2:3 от «Лады»: «Плохое начало, когда «Динамо» включилось, стало уже поздно»
вчера, 20:16
Шараканов о лакроссе в матче с «Динамо»: «Ни разу не пробовал забивать такие голы. Сам удивился! В «Ладе» их лучше всего делает Попугаев, я у него многому учусь»
вчера, 19:59
Козырев о 4:3 с «Куньлунем»: «Ключевой момент – сэйв защитника Грудинина, он сыграл самоотверженно. У него повреждение, но он доиграл матч»
вчера, 19:48
Кубок Будущего (U20). Россия победила Казахстан, Россия U18 проиграла Беларуси
6вчера, 19:01
Иван Рябкин: «Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр – образец для меня, прекрасный человек»
1вчера, 18:41