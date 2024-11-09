НХЛ. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Анахаймом», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»

«Вашингтон» принимает «Питтсбург» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто » проводит матч с «Детройтом», «Миннесота » сыграет с «Анахаймом», «Вегас » встретится с «Сиэтлом».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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