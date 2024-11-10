Козырев про 1:3 с минским «Динамо»: «Северсталь» неплохо начала, но 2-й период – бездарный. Упустили инициативу»

Андрей Козырев объяснил, что пошло не так в игре с минским «Динамо» (1:3).

– Мы достаточно неплохо начали этот матч, создали моменты. Был контроль шайбы, но, увы, второй период мы провели бездарно. Упустили инициативу. Соперник больше контролировал, больше бросал. Это и предрешило исход матча.

– Вы брали тайм-аут во втором периоде, но не получилось то, что вы планировали. На что конкретно вы ставили акцент?

– Во втором периоде мы упустили инициативу, и с помощью тайм-аута мы пытались вернуть инициативу, контроль шайбы, успокоить ребят. Увы, это не получилось.

– Удаление в конце второго периода Ивана Подшивалова стало определяющим?

– Нет, я уже сказал: здесь все к этому и шло. Удаление – следствие того, что инициатива была у соперника.

– Александр Скоренов в списке травмированных. Насколько вам его сегодня не хватало? Он в Минске всегда выглядит очень здорово. Как скоро ждать его возвращения?

– Его не только сегодня не хватает, его вообще не хватает. Мы ждем, когда он вылечится. Когда? Как говорится, день ото дня.

– Решение выпустить Константина Шостака – расчет на принципиальность или командный план?

– Шостак играет хорошо против «Динамо » Минск. Сегодня он играл здорово. Если бы не он, счет был бы совсем иным.

– С чем связано отсутствие в составе Алексея Кручинина?

– У него повреждение.

– Для вас матчи с «Динамо» складываются довольно легко. Из восьми игр у вас семь побед, сегодня вот не получилось. Почему?

– Я с вами не соглашусь. С «Динамо» мы проводим очень упорные матчи. Статистика – да. Само содержание этих игр показывает, что мы очень много сил тратим. Нам очень сложно играть с «Динамо». Сегодня перевес был у соперника.

– Ждали сегодня в составе Минска Вадима Шипачева?

– Мы ждали. Очень много времени было посвящено его игре в большинстве. Разбирали его действия, готовились. Ожидали, что он будет играть. Готовили ребят для игры в меньшинстве в особенности, – сказал главный тренер «Северстали ».