  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козырев про 1:3 с минским «Динамо»: «Северсталь» неплохо начала, но 2-й период – бездарный. Упустили инициативу»
0

Козырев про 1:3 с минским «Динамо»: «Северсталь» неплохо начала, но 2-й период – бездарный. Упустили инициативу»

Андрей Козырев объяснил, что пошло не так в игре с минским «Динамо» (1:3).

– Мы достаточно неплохо начали этот матч, создали моменты. Был контроль шайбы, но, увы, второй период мы провели бездарно. Упустили инициативу. Соперник больше контролировал, больше бросал. Это и предрешило исход матча.

– Вы брали тайм-аут во втором периоде, но не получилось то, что вы планировали. На что конкретно вы ставили акцент?

– Во втором периоде мы упустили инициативу, и с помощью тайм-аута мы пытались вернуть инициативу, контроль шайбы, успокоить ребят. Увы, это не получилось.

– Удаление в конце второго периода Ивана Подшивалова стало определяющим?

– Нет, я уже сказал: здесь все к этому и шло. Удаление – следствие того, что инициатива была у соперника.

Александр Скоренов в списке травмированных. Насколько вам его сегодня не хватало? Он в Минске всегда выглядит очень здорово. Как скоро ждать его возвращения?

– Его не только сегодня не хватает, его вообще не хватает. Мы ждем, когда он вылечится. Когда? Как говорится, день ото дня.

– Решение выпустить Константина Шостака – расчет на принципиальность или командный план?

– Шостак играет хорошо против «Динамо» Минск. Сегодня он играл здорово. Если бы не он, счет был бы совсем иным.

– С чем связано отсутствие в составе Алексея Кручинина?

– У него повреждение.

– Для вас матчи с «Динамо» складываются довольно легко. Из восьми игр у вас семь побед, сегодня вот не получилось. Почему?

– Я с вами не соглашусь. С «Динамо» мы проводим очень упорные матчи. Статистика – да. Само содержание этих игр показывает, что мы очень много сил тратим. Нам очень сложно играть с «Динамо». Сегодня перевес был у соперника.

– Ждали сегодня в составе Минска Вадима Шипачева?

– Мы ждали. Очень много времени было посвящено его игре в большинстве. Разбирали его действия, готовились. Ожидали, что он будет играть. Готовили ребят для игры в меньшинстве в особенности, – сказал главный тренер «Северстали».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Северстали» во «Вконтакте»
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoАлексей Кручинин
logoАлександр Скоренов
logoКонстантин Шостак
logoИван Подшивалов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Северсталь» проиграла впервые за 8 матчей – минскому «Динамо»
сегодня, 16:57
КХЛ. «Спартак» обыграл «Куньлунь», «Северсталь» уступила минскому «Динамо», ЦСКА победил «Ладу»
16сегодня, 16:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Коламбус» в гостях у «Анахайма», «Нью-Джерси» против «Сан-Хосе»
1235 минут назад
Зарплата выбранных в 1-м раунде драфта КХЛ игроков – 1,2 млн рублей, бонус за первый месяц – 1 млн. Контракты – на 3 года минимум («Матч ТВ»)
8сегодня, 18:23
Жамнов о тайм-ауте после 5-го гола «Спартака» «Куньлуню»: «Появилась вальяжность в передачах – напомнили, как играть правильно. У нас всегда были проблемы с этой командой из-за недонастроя»
3сегодня, 17:49
Евгений Артюхин: «Овечкин закроет рекорд Гретцки уже в этом чемпионате. Похоже, он пересмотрел подготовку в межсезонье, результат налицо»
1сегодня, 17:40
Несовершеннолетние российские хоккеисты могут уехать в Китай, Казахстан и Беларусь по итогам драфта КХЛ. Раундов будет 7, игроков – 161, у каждого клуба – от 5 до 10 выборов («Матч ТВ»)
67сегодня, 17:26
Россия выиграла Кубок Будущего второй раз за год. Беларусь стала 2-й, Россия U18 – 3-й, Казахстан – 4-м
2сегодня, 16:47
Кубок Будущего (U20). Россия обыграла Беларусь в решающем матче, Россия U18 одолела Казахстан и заняла 3-е место
4сегодня, 16:33
КХЛ. «Спартак» обыграл «Куньлунь», «Северсталь» уступила минскому «Динамо», ЦСКА победил «Ладу»
16сегодня, 16:30
«Спартак» выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м на Западе. Следующая игра – с лидирующим «Локо»
1сегодня, 16:29
Дзюба про Овечкина: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, но у него матчи чаще. Я не до конца верил, что в этом сезоне Саша так много забьет»
22сегодня, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков о 1-й победе Федотова в НХЛ: «Знаем, какая тяжелая у него судьба, жизнь поставила ему барьер. Игра с «Тампой» может стать переломным моментом для Вани и «Филадельфии»
15 минут назад
Защитник «Локо» Ульев: «Радулову как-то неточно отдал передачу, он мне высказал. После тренировки извинился и сказал, что это все эмоции. Играть с таким хоккеистом – большая честь»
13 минут назад
Кравец про 1:5 со «Спартаком»: «У них 23 момента, у нас 19, и вот эти четыре момента «Куньлуню» не хватило. Но команда в последних играх выкладывается»
221 минуту назад
Квартальнов про 3:1 с «Северсталью»: «Проблема – плохо начинаем игры. Тихомиров подтащил «Динамо», пропусти мы больше – было бы тяжело. Два периода нам в зачет, но надо в большинстве больше забивать»
128 минут назад
Антон Шунин: «Овечкин сказал, что обязательно побьет рекорд Гретцки. Мотивация у него запредельная»
43 минуты назад
Тренер России U20 Воеводин о выигранном Кубке Будущего: «С Беларусью показали хоккей, достойный уровня сборной России. В начале турнира не все так гладко выходило»
55 минут назад
Форвард «Ак Барса» Бабенко может пропустить большую часть сезона из-за травмы колена
сегодня, 17:56
Марк Ульев: «В «Локо» каждый думает о Кубке Гагарина. Идем первыми и должны играть безошибочно, ответственность за ошибку большая»
1сегодня, 17:06
«Северсталь» проиграла впервые за 8 матчей – минскому «Динамо»
сегодня, 16:57
Браташ про 1:4 с ЦСКА: «Ладе» не хватило силенок на 2-й и 3-й период, но в безразличии и слабоволии не могу упрекнуть»
сегодня, 15:59