Мичков пропустил 2-й подряд матч «Филадельфии» по решению тренера. Он 2-й в гонке бомбардиров среди новичков, Цыплаков вышел на 3-е место

Матвей Мичков пропустил 2-й матч подряд по решению тренера.

19-летний форвард «Филадельфии» остался в запасе и не сыграл с «Флоридой» (3:4 Б).

В 13 матчах в дебютном сезоне в НХЛ Мичков набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 8».

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая Логану Станковену из «Далласа » (12 очков в 13 играх, 2+10).

На чистое 3-е место после сегодняшнего игрового дня вышел форвард «Айлендерс » Максим Цыплаков , сделавший передачу в игре с «Нью-Джерси». У 26-летнего россиянина 9 (2+7) баллов в 15 играх.